Scream 5, appello del regista ai fan: 'Non fate spoiler, vi prego!'

Nel giorno dell'attesissima uscita di Scream 5 il regista Matt Bettinelli-Oplin ha fatto un accorato appello ai fan del franchise, invitandoli ad evitare spoiler nel rispetto degli altri spettatori ma, soprattutto della produzione che ha lavorato duramente a questa pellicola.

In un post pubblicato su Twitter ha scritto: "In vista dell'imminente uscita nelle sale cinematografiche, vorremmo chiedervi un piccolo favore: siate gentili con tutti gli altri fan e non fate spoiler, vi prego! L'intero cast e la troupe hanno lavorato così duramente negli ultimi due anni per evitare inutili fuoriuscite di notizie, in modo che tutti possano, si spera, avere lo stesso tipo di esperienza che noi abbiamo avuto quando ci siamo innamorati per la prima volta di Scream, senza alcuno spoiler".

A quanto pare, la critica sembra aver approvato Scream 5, seppure con qualche piccola remora. Il film infatti si inserisce piuttosto bene nella scia dei precedenti capitoli pur non riuscendo pienamente a terrorizzare gli spettatori. Scream 5 non ha potuto contare su Wes Craven, il maestro dell'horror venuto a mancare nel 2015. E forse proprio questa assenza si è riflessa nella pellicola, portandola forse verso uno stile differente.

Voi vedrete Scream 5? E soprattutto, ascolterete l'appello di Matt Bettinelli-Oplin? Fatecelo sapere nei commenti.