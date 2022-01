Scream 5, annullato il red carpet a causa delle nuove ondate di COVID-19

A causa dell'aumento di casi da variante Omicron del COVID-19, Paramount è stata costretta a modificare i piani della première di Scream 5, prevista l'11 gennaio, in vista dell'uscita fissata al 14 gennaio. La major manterrà la data in vigore, con tanto di eventi per i fan in sala, live streaming e proiezione anticipata.

Si terrà regolarmente anche il Q&A il 13 gennaio. Secondo quanto riporta Deadline è stato annullato il red carpet, al quale avrebbero dovuto presenziare i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, oltre alle star del franchise Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.



La cancellazione del red carpet di Scream 5 è stata ufficializzata proprio mentre il Sundance Film Festival è stato ufficializzato in streaming e non in presenza per l'anno 2022 e i Grammy Award sono stati posticipati a data ignota a causa del COVID-19.

Il quinto film della saga di Wes Craven, diretto dal nuovo duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, riunisce i sopravvissuti al celeberrimo assassino Ghostface, ovvero Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) e Dewey Riley (David Arquette).

Il serial killer prende di mira una nuova generazione di giovani vittime.

Su Everyeye trovate la nuova immagine di Ghostface, storico villain del franchise, nato nel 1996 dalla geniale mente creativa di Wes Craven e proseguito con alterne fortune negli anni successivi e con una parodia di grande successo, Scary Movie, con protagonista Anna Faris.

Scream non è il solo film dell'orrore del nuovo anno: scoprite i 10 horror più attesi del 2022.