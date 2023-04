Scream 3, un personaggio è ancora vivo? Ecco che ne pensa la sua interprete

Scream in quanto franchise longevo, nel tempo ha creato numerosi personaggi iconici, tra cui Jennifer Jolie, la Gale Weathers di Stab. Molti di questi sono morti, tuttavia i fan ogni tanto tirano fuori qualche teoria su come siano ancora vivi.

Nel film si crea una chimica interessante tra la vera Gale Weathers (impossibile dimenticare il terribile taglio di Courtney Cox in Scream 3) e colei che la interpreta in Stab, Jennifer Jolie (Parker Posey), tuttavia per quanto si possa amare il duo sullo schermo questo non ha lunga vita.

Infatti il personaggio di Jolie è protagonista di una delle migliori scene di omicidio dell'intero franchise, di cui questo Scream 3 è uno dei migliori.

Durante un tentativo di fuga da villa Milton, Jennifer si ritrova intrappolata dietro uno specchio unidirezionale. Riesce a vedere Gale e Dewey (David Arquette), ma loro non vedono lei. La ragazza cerca di attirare la loro attenzione, ma i protagonisti se ne accorgono troppo tardi e Jennifer viene uccisa da Ghostface.

Quindi si, la ragazza è morta, ma ovviamente, come per il caso di Stu Macher, i fan si sono inventati le più folli teorie su come abbia fatto a sopravvivere.

In un recente episodio di Collider Ladies Night, è stato chiesto alla sua interprete, Parker Posey, cosa pensa che abbia combinato il suo personaggio, ipotizzando che sia sopravvissuta agli eventi di Scream 3.

"Spero che viva come Gwyneth Paltrow sai, che abbia questa incredibile vita come ha sempre voluto. Sarebbe davvero divertente rivederla in quel contesto in futuro, giusto per dare qualche idea agli scrittori!".

Parker ha accennato anche al modo in cui ha cercato di creare quel feeling con Cox nel film: "Credo sia stato davvero divertente, la scrittura è stata fantastica. Ho adorato lavorare con Courteney e ci siamo divertite molto insieme".

Il personaggio di Jennifer Jolie avrà anche avuto vita breve nel franchise di Scream, tuttavia sono sue molte delle citazioni che i fan non smettono di diffondere oggi, quindi il suo segno lo ha decisamente lasciato.

Se siete tra quelli sfortunati che non lo hanno mai visto, ecco qui per voi la nostra recensione di Scream 3.