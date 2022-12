Scream 2, come Williamson e Schreiber gestirono i cambiamenti al finale

Mentre si attende l'uscita di Scream 6 e della sua atmosfera gore, arrivano nuovi particolari riguardo al primo sequel di Scream: Scream 2. Al tempo la fretta avrebbe portato Kevin Williamson a dover apportare dei cambiamenti al personaggio di Cotton Weary, ma sia lui che l'attore Liev Schreiber si sarebbero opposti.

Durante il 25° anniversario da Scream 2, Collider (nonché nostra fonte) ha intervistato Kevin Williamson e gli ha chiesto di raccontare come si sono concluse le varie modifiche apportate al secondo film di Scream. Williamson ha rivelato che la pressione della produzione aveva imposto diversi cambiamenti al finale e soprattutto al personaggio di Cotton Weary.

"Ci sono state delle discussioni, lo studio la voleva in un certo modo, e volevano che Cotton fosse più un antagonista e una falsa pista in modo da farlo passare come killer... io ho risposto 'Lo si penserà comunque. Basta il fatto che lui sia lì in piedi, già così si pensa che possa essere un potenziale killer'" afferma Williamson.

Dal suo canto, lo sceneggiatore voleva "un finale dove Sidney lascia essere Cotton l'eroe della situazione. Tutto ciò che lui voleva era di essere esonerato e quindi la stampa andò da lui, e pensai che quel momento fosse perfetto per essere messo alla fine perché per Sidney sarebbe stato un gesto davvero eroico da parte sua e soprattutto un buon gesto nei suoi confronti."

In conclusione, è successo che "quel discorso è stato scritto e riscritto, e finalmente Liev si è imposto dicendo 'Questo è come voglio dirlo' e aveva ragione, e ha vinto".

Nel frattempo continuano ad arrivare notizie sul prossimo sequel: date un'occhiata agli easter eggs di Scream 6!