Scream 2: in arrivo la versione Blu-Ray 4K e Ultra HD per il 25esimo anniversario

Mentre le riprese di Scream 6 prendono il via, uno dei film dei franchise compie 25 anni: si tratta di Scream 2, che ha raggiunto le sale nel lontano 1997. Per celebrare questo anniversario, è in arrivo una versione Steelbook in 4K e Ultra HD, che sarà disponibile in edizione limitata su Amazon dal 4 Ottobre.

Ai tempi della sua uscita, la pellicola ebbe un grandissimo successo, ricevendo lodi anche superiori a quelle ottenute dal primo capitolo. Scream 2 presentava il ritorno di molti dei suoi personaggi iconici, Sidney Prescott (Neve Campbell), Dewey Riley (David Arquette) e Gale Weathers (Courteney Cox), ed era ambientato dopo gli omicidi di Woodsboro a cui si era assistito nel corso del primo film. Qui Sidney e altri sopravvissuti si sono riuniti al Windsor College, dove quest'ultima stava cercando di superare gli eventi di Scream. Tuttavia Ghostface è tornato ancora una volta.

In occasione dell'uscita della pellicola furono creati dei finali falsi che vennero diffusi per allontanare le persone dalla verità. Infatti per chi non lo sapesse Scream 2 ha dovuto affrontare un grande ostacolo produttivo a causa della sua sceneggiatura trapelata online. Proprio questa situazione ha portato a numerose riscritture, un compito di certo non facile per gli sceneggiatori.

E voi, acquisterete la nuova versione Blu-Ray 4K e Ultra HD? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo la nostra sul film nella recensione di Scream 2.