Scovato un riferimento ad Avengers: Infinity War e Iron Man nel trailer di Black Widow

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il trailer finale di Black Widow, e dopo aver scovato un riferimento ad Iron Maiden, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno trovato anche dei collegamenti ad Iron Man e ad Avengers: Infinity War.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il temibile villain Taskmaster sembra imitare alla perfezione un movimento che Tony Stark ha effettuato (o avrebbe effettuato, stando alla time-line del film) nella battaglia contro Thanos in Infinity War, e il collegamento con quanto mostrato nel trailer sembra evidente.

Come noto Black Widow sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, il che significa che Iron Man non ha ancora incontrato Thanos: Taskmaster è noto per imitare alla perfezione le mosse dei suoi avversari - o comunque di qualcuno che decide di studiare attentamente - e a ben guardare nel corso della Infinity Saga Iron Man quell'attacco, o delle sue varianti, l'ha utilizzato diverse volte, persino durante La Battaglia di New York vista nel primo Avengers.

Insomma il villain Taskmaster sembra aver studiato l'intera squadra degli Avengers (e i loro associati), rendendolo in pratica un one-man-army: staremo a vedere come se la caveranno Natasha e i suoi alleati.

Ricordiamo che, nonostante l'emergenza Coronavirus, l'uscita del primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è ancora prevista in Italia per il 29 aprile prossimo.