Scott Pilgrim vs. The World, la reunion del cast a dieci anni dall'uscita del film

A dieci anni dall'uscita nelle sale del film, il cast di Scott Pilgrim vs. The World si è riunito in una video chat su EW a sostegno dell'organizzazione Water for People, impegnata a promuovere lo sviluppo di acqua potabile e servizi sanitari che possano essere accessibili a chiunque per migliorare comunità e attività commerciali.

Alla chiacchierata virtuale hanno partecipato il regista Edgar Wright insieme ai componenti principali del cast, tra cui Michael Cera (Scott Pilgrim), Mary Elizabeth Winstead (Ramona Victoria Flowers), Chris Evans (Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Alison Pill (Kim Pine), Aubrey Plaza (Julie Powers), Mae Whitman (Roxy Richter), Ellen Wong (Knives Chau), Satya Bhabha (Matthew Patel), Brandon Routh (Todd Ingram), Mark Webber (Stephen Stills) e Jason Schwartzman (Gideon Gordon Graves).



All'evento hanno presenziato anche il creatore di Scott Pilgrim, Bryan Lee O'Malley e il co-sceneggiatore Michael Bacall.

Le persone possono contribuire ad aiutare Water for People donando tramite la pagina di Scott Pilgrim sul sito dell'organizzazione e diventando contribuenti mensili dei loro progetti; per i donatori ci sarà la possibilità di ricevere uno dei disegni originali di Bryan Lee O'Malley e Michael Cera.

Scott Pilgrim vs. The World racconta la storia del giovane bassista Scott Pilgrim (Michael Cera) intenzionato a conquistare la rocker Ramona (Mary Elizabeth Winstead). Per riuscirci sarà costretto ad affrontare i suoi sette ex fidanzati in una sfida divisa in più livelli come nel più classico dei videogame.

Dolby Cinema celebrerà il decimo anniversario con una nuova uscita nelle sale.



