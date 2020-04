Scott Pilgrim vs the World, fu Quentin Tarantino a suggerire la vostra scena preferita

Quentin Tarantino ha molti registi preferiti, ma solo pochissimi sono più giovani di lui: uno di questi è Edgar Wright, vero e proprio pupillo del regista di Pulp Fiction, al punto che nel 2010 contribuì personalmente alla produzione di Scott Pilgrim vs The World.

Inizialmente, infatti, il film pensato da Wright - e già girato - iniziava con i titoli di testa, presentando i nomi degli attori al pubblico: fu proprio Quentin Tarantino a suggerire ad Edgar Wright, in fase avanzata di post-produzione, che sarebbe stato meglio far esordire il film con una scena pre-titoli di testa. Secondo l'autore di Bastardi senza Gloria e C'Era Una Volta a Hollywood, al quale Wright mostrò il film prima che fosse completato, il pubblico avrebbe infatti rischiato di rimanere sopraffatto dall'introduzione dei personaggi e della trama che Wright aveva originariamente girato, e che sarebbe arrivata subito dopo i crediti iniziali.

Con una sequenza pre-titolo, invece, Tarantino era convinto che il pubblico si sarebbe rilassato fin da subito, e fin da subito avrebbe avuto una comprensione più solida al film e ai suoi protagonisti. Wright ovviamente lo prese in considerazione e acconsentì, spostando la prima scena prima dei titoli di testa e trasformandola a tutti gli effetti in un prologo. Potete visionare la sequenza nel video in calce all'articolo.

Quentin Tarantino è uno dei principali sostenitori di Wright, e fin dalla primissima ora: resta celebre una sua recensione de L'Alba dei Morti Dementi, film che consacrò il regista britannico e del quale il pluripremiato collega disse con la sobrietà che lo contraddistingue: "L'Alba dei Morti Dementi non è solo il miglior film di quest'anno, ma di ogni anno da ora in poi".

