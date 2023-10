Scott Pilgrim vs The World, il film originale sarà su Netflix in vista della serie?

Manca un mese all'uscita su Netflix della serie anime Scott Pilgrim Takes Off, con il ritorno del cast dell'apprezzato film di Edgar Wright uscito nel 2010 e una nuova avventura che condurrà la trama in una direzione completamente nuova. L'uscita della serie potrebbe essere una spiegazione all'imminente presenza del film su Netflix.

Un paio di settimane prima dell'uscita della serie infatti dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma streaming il film del 2010 con Michael Cera. Dalla newsletter mensile di Netflix si evince che Scott Pilgrim vs The World sarà disponibile per la visione dal 1° novembre.



Fino al 17 novembre, giorno dell'uscita della serie, i fan avranno occasione di riguardare un cult degli anni '10 del ventunesimo secolo, in grado di essere apprezzato anche dagli spettatori poco avvezzi al mondo videoludico.

Il film racconta la storia del giovane Scott Pilgrim (Michael Cera), deciso a conquistare il cuore della rocker Ramona (Mary Elizabeth Winstead) e costretto a sconfiggere tutti i suoi ex come se giocasse ad un videogame con più livelli da superare. Nel 2020 si è concretizzata la reunion del cast di Scott Pilgrim.



Nel cast del film anche Alison Pill, Mark Webber, Ellen Wong, Jason Schwarztman e Brie Larson. Non perdetevi la nostra recensione di Scott Pilgrim vs The World, uno dei cult diretti da Edgar Wright. Nel cast della serie torneranno tutte le star principali del film tra cui Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong, Brie Larson e Kieran Culkin.