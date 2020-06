Scott Pilgrim vs The World, Edgar Wright punta alla serie animata: 'C'è già qualche idea'

L'immensa lettera d'amore alla cultura pop che è Scott Pilgrim vs The World ha conquistato migliaia di fan in tutto il mondo, prima con i fumetti di Bryan Lee O'Malley e poi con l'adattamento del 2010 diretto da Edgar Wright. Adesso il regista rivela di voler creare un'anime che riprenda e continui le avventure di Scott e dei suoi amici.

Recentemente il film ha festeggiato i primi 10 anni del debutto al cinema e per l'occasione Entertainment Weekly ha intervistato alcuni membri del cast, tra cui il protagonista Michael Cera, il quale ha affermato di desiderare un sequel di Scott Pilgrim, ma di non vedere all'orizzonte alcun progetto.

Dopo le dichiarazioni di Cera è intervenuto lo stesso Wright rivelando di essere al lavoro su quella che potrebbe essere la prima bozza di un adattamento seriale e animato dell'opera di O'Malley: "Ci sono alcune idee anche se nulla è ancora ufficiale, ma ci sono senza dubbio piani per rivedere e riproporre il materiale in modo animato. Stavo parlando con Bryan e Jared e ci siamo detti 'E se trasformassimo il fumetto in un anime?'. Mentre parliamo il progetto sta già prendendo forma".



Se mai Wright riuscisse a trasformare in realtà la serie sarebbe un vero colpaccio per i fan non solo del personaggio, ma anche di videogame, correnti musicali e manga: ognuno di questi elementi ha un ruolo ben preciso nel fumetto e nel live-action cinematografico ed è proprio il loro intreccio che ha reso tanto unico il lavoro di O'Malley.

Sperando in prossimi aggiornamenti incrociamo scaramanticamente le dita e, se non l'avete già rivisto, vi ricordiamo che Scott Pilgrim vs The World è disponibile su Netflix.