Scott Pilgrim vs. the World: Brie Larson condivide nuove immagini dal set

Per i fan di Scott Pilgrim vs. the World, che per la rivista musicale Rumore è "uno dei migliori adattamenti fumettistici per il grande schermo alla stregua di Dick Tracy e della trilogia di Spider-Man", è tempo di amarcord. Brie Larson ha infatti da poco pubblicato qualche immagine di repertorio dal set del film.

A 10 anni esatti dall'uscita di Scott Pilgrim nelle sale, nel 2020 si venne a sapere che per il ruolo di Lucas Lee Robert Pattinson stava per soffiare la parte al collega Chris Evans e che arrivò molto vicino dal farlo. Con un provino quasi perfetto, la star di Twilight per poco non prese parte all'ormai iconico cinecomic diretto da Edgar Wright.

Sempre nel 2020 l'intero cast si è riunito in una video chat su EW a sostegno dell'organizzazione Water for People, impegnata a promuovere lo sviluppo di acqua potabile, ma da allora nient'altro si era detto o scritto sul film. A riaccendere l'entusiasmo dei fan questa volta ha pensato Brie Larson, che nella pellicola recitava il ruolo di Natalie "Envy" Adams, una cantante di una rock band, pubblicando qualche scatto inedito dal dietro le quinte del film.

Tramite il suo account Twitter, ha condiviso con la rete le foto del BTS dell sue prove sul palco, dove ha avuto modo di esercitarsi anche con i Metric: "Abbiamo provato come una vera band con la guida di Chris Murphy, il produttore musicale Nigel Godrich e, naturalmente, i Metric. Ho potuto anche suonare con il mio vecchio amico e batterista dei Clash Tennessee Thomas. Abbiamo fatto il botto a Toronto!".

Sebbene Scott Pilgrim vs. the World non abbia impressionato al botteghino, guadagnando meno di 50 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 85 milioni, il film è diventato rapidamente un classico di culto, raccogliendo una schiera di fedeli fan entusiasti per le nuove immagini del film.