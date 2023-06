Scott Pilgrim, Michael Cera stava per sposare Aubrey Plaza: 'Solo per divorziare'

Da giovani si fanno un po' di cose per il puro gusto di farle, e Michael Cera e Aubrey Plaza giovani lo erano davvero ai tempi di Scott Pilgrim vs the World: all'epoca rispettivamente ventiduenne e ventiseienne, i due attori stavano infatti per commettere la più classica delle follie made in Vegas durante le riprese del film.

Durante i lavori sulla trasposizione firmata Edgar Wright del fumetto di Bryan Lee O' Malley (del cui set Brie Larson ci ha recentemente mostrato delle foto inedite), la futura star di The White Lotus e l'attore di Juno stavano per convolare a nozze per la pura voglia, stando a quanto raccontato da Cera, di poter divorziare e chiamarsi ex-moglie ed ex-marito.

"Stavamo guidando per Vegas. L'idea era quella di ottenere subito il divorzio, così da poterci chiamare ex-moglie ed ex-marito ad appena vent'anni" sono state le parole dell'attore che a breve ritroveremo nel Barbie di Greta Gerwig. D'altronde, quando concedersi una follia del genere se non a vent'anni, e dove farlo se non a Las Vegas? Vogliamo davvero dargli torto?

Matrimoni mancati a parte, comunque, i due attori si riuniranno a breve per la serie animata Netflix su Scott Pilgrim: in attesa di riascoltare le loro voci in questa nuova trasposizione, dunque, qui trovate la nostra recensione di Scott Pilgrim vs the World.