Scott Lang ha un pessimo piano nel nuovo spot tv di Ant-Man and the Wasp

I Marvel Studios stanno intensificando il marketing intorno al loro prossimo cinefumetto, Ant-Man and the Wasp, e nelle ultime ore hanno diffuso in rete un nuovo esilarante spot televisivo che potete visionare comodamente all'interno della notizia.

Paul Rudd riprende i panni di Scott Lang/Ant-Man in questo atteso sequel del cinefumetto dei Marvel Studios diretto dal regista Peyton Reed. Agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Captain America: Civil War - in cui Lang si univa al team di Captain America -, Scott viene richiamato dal Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e da sua figlia Hope van Dyne (Evangeline Lilly) per una nuova missione, in cui Ant-Man dovrà allearsi con Wasp - per l'appunto Hope. A fronteggiarli c'è Ghost, la villain interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen (Ready Player One).

Nel cast ritroveremo anche attori come Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry sono da segnalare Randall Park, Laurence Fishburne e Walton Goggins; Michelle Pfeiffer, invece, interpreterà Janet Van Dyne, la Wasp originale, madre di Hope e moglie di Hank Pym.

Paul Rudd - che ha interpretato il personaggio sia nel film stand-alone del 2015 e sia in Civil War - ha anche firmato la sceneggiatura insieme ad Erik Sommers, Chris McKenna, Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.

Il film è in uscita a luglio in USA mentre in Italia debutterà ad agosto.