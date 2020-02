Anche Scott Haze di Venom entra nel cast di Jurassic World 3

Dopo l'ingresso nel cast di Dichen Lachman annunciato nella giornata di ieri, ecco arrivare nuovi aggiornamenti sulla produzione di Jurassic World 3, capitolo finale della nuova saga nata come sequel per il franchise di Jurassic Park.

Come anticipato dalla star Chris Pratt, infatti, le riprese del film inizieranno molto presto per la produzione Universal Pictures e Amblin, dunque la troupe in queste ore è in fase di completamento: a tal proposito Deadline riferisce che l'attore di Venom Scott Haze si è unito al cast in un ruolo tenuto segreto.

L'attore, famoso per i suoi ruoli in Fire Squad - Oceano di Fuoco, City of God, Midnight Special di Jeff Nichols e In Dubious Battle di James Franco, prossimamente tornerà al cinema nel film horror Antlers, prodotto da Guillermo Del Toro. Haze si unisce a un cast che presenta molti altri nuovi arrivati ​​nel franchise di Jurassic, tra cui la succitata Dichen Lachman, DeWanda Wise e Mamoudou Athie. Questi si aggiungeranno a tutta una serie di personaggi che torneranno dai precedenti capitoli, tra i quali non solo Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e Chris Pratt in quelli di Owen Grady, ma anche le star dell'originale Jurassic Park Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm), quest'ultimo già rivisto in un cameo in Jurassic World - Il Regno Distrutto.

I dettagli del film sono tenuti nascosti, ma il cortometraggio Battle At Big Rock ha anticipato il nuovo mondo in cui i dinosauri scorrono liberi nella natura, per la prima volta al di fuori dei confini dell'isola: come gli equilibri dell'ecosistema mondiale saranno alterati dalla nuova fauna è tutto da scoprire.

Jurassic World 3, il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto, arriverà l'11 giugno 2021.