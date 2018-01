Scott Haze contro Tom Hardy nel nuovo video dal set di Venom

Dopo la prima occhiata ufficiale al personaggio di, interpretato dall'attore Tom Hardy , nel film dedicato a, ecco arrivare sul web un nuovo video dal set della pellicola.

Nel video - che potete visionare qui sotto - il personaggio misterioso interpretato dall'attore Scott Haze in piedi di fronte a Brock (Hardy), che giace a terra. Un terzo personaggio oscuro li osserva. Al via le speculazioni!

Ricordiamo che, secondo un recente rumor, lo Spider-Man di Tom Holland sarà nella pellicola. Come ha spiegato Collider Movie Talk "Spider-Man sarà in Venom. Negli ultimi mesi, abbiamo sentito che la Sony avrebbe tenuto separati questi film, con Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe ma tutti gli altri personaggi dell'Uomo Ragno in un universo totalmente separato. Quel che posso dirvi è che Spider-Man - lo Spider-Man di Tom Holland - apparirà in Venom". Inoltre, sempre secondo un'altra voce di corridoio che ha circolato nelle ultime ore, sembrerebbe confermata la presenza della nemesi di Venom nei fumetti, Carnage.

La pellicola è diretta da Ruben Fleischer e basata sui fumetti della Marvel e sviluppato interamente dalla Sony Pictures. Nel cast anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate e Woody Harrelson. La pellicola dedicata al personaggio di Venom arriverà nei cinema americani ad ottobre.