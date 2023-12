Scott Frank ha salvato i vostri film preferiti, al costo di 300mila dollari a settimana

La carriera dello sceneggiatore Scott Frank in queste ore è al centro di un bellissimo profilo del New Yorker, che ha rivelato che lo scrittore-regista ha un compenso settimanale di 300mila dollari in qualità di 'script doctor', ovvero 'dottore delle sceneggiatore'.

Per chi non lo sapesse, 'script doctor' è il termine con cui si definisce uno sceneggiatore che viene assunto da una produzione per migliorare (o in alcuni casi rimodellare totalmente) una sceneggiatura già esistente, con mansioni che possono andare dall'aggiustare un terzo atto disordinato al rivedere alcuni determinati dialoghi o approfondire questo o quel personaggio, e così via. Spesso si tratta di un lavoro 'segreto' per il quale non è previsto un credito tra i realizzatori del film, ma tra gli script doctors Scott Frank è certamente il più famoso: il suo lavoro va da Minority Report di Steven Spielberg (al quale lavorò così tanto che, successivamente, ebbe in effetti un credito) a Gravity, da Logan a Out of Sight, da Salvate il soldato Ryan ai film degli X-Men, senza dimenticare ovviamente il suo ruolo come regista e sceneggiatore de La regina degli scacchi di Netflix (che non tornerà con una seconda stagione).

"Il 90% delle volte che vengo assunto è per sviluppare meglio il lavoro sui personaggi" ha detto Frank al New Yorker riguardo alle sue mansioni. Secondo la rivista: “In Salvate il soldato Ryan ha creato diversi nuovi personaggi, tra cui il cecchino che cita le Scritture, in The Ring ha sviluppato la relazione tra la protagonista, interpretata da Naomi Watts, e suo figlio. In Gravity, il suo compito era quello di dare al personaggio di Sandra Bullock, un astronauta, una vita fuori dallo spazio, mentre ne L'alba del pianeta delle scimmie ha creato il personaggio del padre, interpretato da John Lithgow, che forma un legame con lo scimpanzé Cesare"

Il prossimo lavoro di Scott Frank sarà la serie televisiva di sei episodi Monsieur Spade, che uscirà su AMC il mese prossimo. Lo spettacolo è interpretato da Clive Owen ed è stato co-creato con Tom Fantana.