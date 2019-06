Scott Eastwood è il Wolverine perfetto per il MCU? Una fan-art prova a convincervi

Recentemente l'artista Mizuri ci ha dato la possibilità di vedere come sarebbe Keanu Reeves nei panni di Wolverine, e adesso sull'account Instagram del disegnatore è comparso un'altra fan-art dedicata al mutante canadese, questa volta fatta su misura per Scott Eastwood.

Come al solito, potete visionare l'immagine in calce all'articolo.

"Ciao a tutti!" ha scritto Mizuri nella didascalia di accompagnamento al post. "Nelle scorse settimane ho iniziato a fare una sorta di fan-casting per Wolverine, e così ho pensato di aggiungere uno dei miei attori preferiti, Scott Eastwood. Sembra decisamente adattato per la parte, e penso che il suo sarebbe un gran bel Wolverine da vedere. Ecco come lo immagino. Spero vi piaccia!"

Voi cosa ne pensate? Preferite Reeves o Eastwood per un eventuale reboot di Wolverine prodotto da Kevin Feige? Fatecelo sapere come sempre nella sezione dei commenti.

Nei giorni scorsi, il regista Matthew Vaughn ha dichiarato di aver immaginato Tom Hardy nei panni di Wolverine nella trilogia mai realizzata che avrebbe voluto dirigere dopo X-Men: L'Inizio. Nei piani del regista, l'attore avrebbe interpretato un Wolverine più giovane che sarebbe apparso nel sequel di X-Men: L'Inizio e che avrebbe finito con l'incontrarsi con il Wolverine "anziano" interpretato da Hugh Jackman.

Purtroppo, però, questa idea rimarrà per sempre solo un sogno irrealizzato. Ma al di là di questo, secondo voi chi sarà il Wolverine del Marvel Cinematic Universe?