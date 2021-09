Scott Eastwood è Wolverine nel Marvel Cinematic Universe grazie a questo video deepfake

E' solo questione di tempo prima che gli X-Men facciano il loro ingresso ufficiale nell'Universo Cinematografico Marvel e con loro i fan si aspettano di rivedere prima o poi l'esordio di una nuova versione di Wolverine, personaggio che al cinema è stato interpretato per svariati anni dal solo Hugh Jackman. Scott Eastwood è un candidato ideale?

Per un utente di YouTube Scott Eastwood sarebbe il candidato ideale a sostituire Hugh Jackman nei panni di Wolverine e per convincere il proprio pubblico ha quindi realizzato un video deepfake nel quale sostituisce le espressioni del figlio di Clint sul volto e il corpo di Jackman nei panni di Logan. Con l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney i diritti di sfruttamento cinematografico degli X-Men sono tornati ai Marvel Studios, quindi è solo questione di tempo prima che questi vengano introdotti all'interno del Marvel Cinematic Universe; sappiamo già che i Fantastici 4 faranno il loro esordio nel film programmato per un'uscita in sala non prima del 2023, come ultimo film della Fase 4 di questo universo cinematografico.

Interpellato già in precedenza sulla possibilità di prendere in consegna il ruolo lasciato libero da Jackman, Scott Eastwood sarebbe felice di essere il nuovo Wolverine per la Marvel. Per Eastwood, in tal caso, sarebbe il raggiungimento di un secondo ruolo nel mondo dei cinecomic, dopo aver già interpretato GQ Edwards in Suicide Squad di David Ayer per l’Extended Universe della DC. "Adoro Wolverine", ha risposto Eastwood alle voci di un possibile fan-cast che si vocifera tra i fan. "È uno dei personaggi dei fumetti che preferisco in assoluto. È un rinnegato. Totalmente cazzuto. Sapete, il tipico personaggio che non rispetta le regole, il tipo che preferisco". Alla domanda se accetterebbe mai di interpretarlo in futuro, ha risposto: "Al 100%".

Potete visualizzare Eastwood come Wolverine in questa fan art realizzata da un fan.