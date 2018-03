Scott Eastwood vuole assolutamente essere il nuovo Wolverine!

A margine della promozione diha parlato della possibilità di interpretare un ruolo iconico dei fumetti Marvel, ovvero quello di Wolverine.

Il ruolo, interpretato finora da Hugh Jackman in tutti i film della saga degli X-Men, è rimasto vacante dopo l’annunciato addio dell’attore all’indomani dell’uscita di Logan – The Wolverine, ma non è ancora chiaro se la 20th Century Fox vorrà fare un recasting del personaggio o preferirà scegliere di puntare su storie che non lo coinvolgano direttamente.

Per Eastwood, in tal caso, sarebbe il raggiungimento di un secondo ruolo nel mondo dei cinecomic, dopo aver già interpretato GQ Edwards in Suicide Squad di David Ayer per l’Extended Universe della DC. “Adoro Wolverine”, ha risposto Eastwood alle voci di un possibile fan-cast che si vocifera tra i fan. “È uno dei personaggi dei fumetti che preferisco in assoluto. È un rinnegato. Totalmente cazzuto. Sapete, il tipico personaggio che non rispetta le regole, il tipo che preferisco”. Alla domanda se accetterebbe mai di interpretarlo in futuro, ha risposto: “Al 100%”.

Pacific Rim - La Rivolta vedrà nel cast anche John Boyega, Charly Day, Burn Gorman, Adria Arjona, Jing Tian e Rinko Kikuchi, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 22 marzo. Di seguito la sinossi ufficiale.

Sinossi: Jake Pentecost era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso Kaiju. Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità.