Da Scott Eastwood a Takeshi Miike, le uscite digitali di Eagle Pictures per marzo 2021

Eagle Pictures ci segnala l'ampia selezione di uscite home-video per il mercato digitale che saranno disponibili nel corso di marzo 2021, e come al solito ve le illustriamo qui sotto.

Il primo è L'ultimo Yakuza, nuovo film dell’acclamato cineasta giapponese Takashi Miike, disponibile per l’acquisto digitale da oggi 3 marzo e per il noleggio digitale dal 18 marzo sulle piattaforme Apple TV, Infinity, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video. Il regista cult di 13 assassini torna dietro la macchina da presa con un film d’azione sopra le righe e appassionatamente folle, diverso da ogni altro film di genere: racconta la storia di Leo, un pugile di Tokyo pieno di sé che, finito ko nell’incontro appena disputato, vede una fanciulla nei guai inseguita da un tipo poco raccomandabile. Il giovane stende il malvivente con un solo pugno ma non sa che la ragazza, Monica, è una giovane squillo immischiata in un giro di droga, né tantomeno che i loro destini si intrecceranno con quelli di poliziotti corrotti della Yakuza e della Triade cinese.

Passiamo poi a Valentine - The Dark Avenger, disponibile per l’acquisto digitale dal 3 marzo e per il noleggio digitale dal 10 marzo sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision, Prime Video e Infinity. Al centro della vicenda un nuovo universo cinematografico al femminile dove Kick-Ass incontra Wonder Woman: protagonista la giovane Srimaya, che lavora come cameriera in un caffè ma sogna di mollare tutto per diventare un’attrice. Ancora non sa, però, che la sua città, da tempo afflitta da crimini e violenze, ha bisogno di lei. L’incontro casuale con un regista e il suo assistente segna una svolta della sua vita, rendendola non solo un’attrice, ma, soprattutto, Valentine, l’eroina mascherata che la città stava aspettando da tempo.

Da segnalare infine Amore a seconda vista, commedia romantica diretta da Hugo Gélin disponibile dal 18 marzo grazie a Eagle Pictures per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video, la commedia francese Il club dei divorziati di Michaël Youn, sempre in acquisto digitale dal 18 marzo su Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video, e soprattutto il war movie The Outpost, di Rod Lurie, disponibile dal 24 marzo disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, iTunes, Chili, Rakuten TV, Google Play Film, Timvision e Prime Video.

Premiato dalla National Board, e nominato ai Critics Choice Award, include nel cast Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones e Milo Gibson e racconta la storia vera di un gruppo di 54 soldati americani impegnati in Afghanistan a respingere centinaia di guerriglieri talebani nell'avamposto militare più pericoloso del mondo. Uno scontro sanguinoso, che causò 8 morti e 27 feriti tra gli americani e oltre 150 morti tra i talebani.

Per altri approfondimenti sul mondo del cinema, vi ricordiamo che Hugh Grant sarà il villain di Dungeons & Dragons e che da qualche ora è disponibile il trailer de Il divin codino, il film di Netflix su Roberto Baggio.