Scott Eastwood si unisce a Morgan Freeman in The Manuscript

(Fast and Furious 8, The Longest Ride) è entrato a far parte del cast del film con il premio Oscar Morgan Freeman, una pellicola intitolata The Manuscript.

Nick Cassavetes (The Other Woman, The Notebook) sarà alla regia, a partire da una sceneggiatura scritta da Louis Rosenberg e Joe Rosenbaum.

Questo nuovo thriller si svilupperà nel classico stile "gatto e topo" ed è incentrato su un genio (condannato e incarcerato), interpretato da Morgan Freeman, che scrive e invia capitoli di un misterioso romanzo a un aspirante giovane scrittore, interpretato da Eastwood, intrappolandolo in un complicato piano ultra-intricato, che gli servirà per recuperare 100 milioni di dollari in diamanti rubati.

Di recente, Eastwood ha recitato in Fast and Furious 8 per la Universal Pictures e con Oliver Stone in Snowden, per la Open Road Films. Inoltre, sarà uno dei protagonisti del nuovo Pacific Rim: La Rivolta, sempre della Universal Pictures, al fianco di John Boyega di Star Wars.

Ad accompagnare la produzione di The Manuscript, c'è anche Rob Paris, con la Paris Film, Inc. La società produrrà la pellicola con Mike Witherill (John Wick) e Mark Williams (The Accountant). L'Highland Film Group gestirà le vendite internazionali e continuerà ad interagire con gli acquirenti EF.