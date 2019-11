Anche Scott Eastwood in Cash Truck, il nuovo thriller di Guy Ritchie

Dopo il casting di Colt McCallany, Collider riporta che Scott Eastwood è entrato a far parte di Cash Truck, il nuovo thriller scritto e diretto da Guy Ritchie che seguirà l'imminente The Gentlemen, previsto per il 24 gennaio 2020.

Il protagonista del film sarà Jason Statham, alla terza collaborazione col regista che lo lanciò tramite Lock & Stock - Pazzi Scatenati e Snatch - Lo Strappo, e all'idea di lavorare con i due britannici Eastwood ha dichiarato:

"Sono entusiasta di lavorare con Guy Ritchie. Sono un suo fan fin dai tempi di Lock & Stock, i suoi film sono iconici e mi sento fortunato ad avere l'opportunità di imparare da un regista così dotato. Non vedo l'ora di collaborare nuovamente con Jason Statham, che è una delle grandi star d'azione di tutti i tempi."

Eastwood e Statham hanno condiviso il set - insieme a migliaia di altre star d'azione - ai tempi di Fast & Furious 8.

Ad oggi non sono molti i dettagli noti su Cash Truck - anche il titolo dovrebbe essere provvisorio, e sarà una sorta di remake del film francese Le Convoyeur, del 2004 - ma la descrizione parla di un action thriller incentrato sul tema della vendetta: la storia seguirà il personaggio H, un uomo freddo e misterioso che lavora presso una compagnia di camion responsabile degli spostamenti di centinaia di migliaia di dollari a Los Angeles ogni settimana. Il film sarà narrato tramite diversi punti di vista e linee temporali multiple.

Non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di The Gentlemen, che vanterà un cast d'eccezione che include Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell.