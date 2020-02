Scott Derrickson vorrebbe dirigere un film su Constantine

Alla ricerca di un nuovo progetto dopo il recente abbandono della regia di abbandono della regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Scott Derrickson ha espresso il suo interesse per una proprietà di Warner Bros. e DC Films.

Rispondendo a un fan curioso di sapere se il regista avrebbe voluto dirigere un film sulla Justice League Dark, Derrickson si è infatti proposto per realizzare una pellicola incentrata su Constantine, personaggio già apparso sul grande schermo nel film del 2005 con protagonista Keanu Reeves.

Nonostante le divergenze creative con i Marvel Studios, le quali a giudicare da alcune dichiarazioni sembrano essere legate alle limitazioni dovute alla data di uscita del film (o di altri capitoli ad esso legati), il regista sembra dunque pronto per una nuova esperienza nel mondo dei cinecomic, anche perché Constantine ad ogni modo è una figura legata al cinema di genere che ha segnato la sua carriera precedente a Doctor Strange.

In attesa di novità sui prossimi impegni del regista, ricordiamo Doctor Strange 2 potrebbe essere affidato a Sam Raimi, attualmente in trattative con i Marvel Studios per dirigere il nuovo importante capitolo della Fase 4 del MCU. Le riprese del sono fissate a maggio in vista dell'uscita a maggio 2021.

Vi piacerebbe vedere un film di Constantine diretto da Derrickson? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.