Scott Derrickson tornerà a dedicarsi a un horror Rated R dopo il sequel di Doctor Strange

Come sappiamo, Scott Derrickson tornerà alla regia per la Marvel con l'annunciato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma una volta terminato il suo impegno su quel set si dedicherà nuovamente al genere che più predilige: l'horror.

Come rivelato dallo stesso Derrickson attraverso il suo profilo Twitter rispondendo a un fan, il regista sarebbe attualmente al lavoro su un progetto assieme al collaboratore di lunga data C. Robert Cargill, qualcosa che i due inizieranno a sviluppare in modo più serio e dedicato una volta terminati gli impegni con il sequel di Doctor Strange. "Mi viene spesso chiesto se tornerò nel mondo degli horror Rated R. La mia risposta è un sonoro sì. Dopo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mi dedicherò pienamente a un film horror che ho già scritto con C. Robert Cargill".

Come noto, Derrickson - prima del suo coinvolgimento nella gigantesca macchina sforna-blockbuster Marvel - si è fatto le ossa proprio nel mondo degli horror vietati ai minori. Dopo l'esordio con Hellraiser 5: Inferno, quinto capitolo della saga horror, ha poi proseguito la sua carriera con The Exorcism of Emily Rose, prima di virare per la fantascienza a sfondo ecologista nel remake di Ultimatum alla Terra; dopodiché i suoi film migliori, sempre nel genere horror, ovvero Sinister e Liberaci dal male. Il suo ultimo lavoro rimane ancora il primo Doctor Strange, il cui sequel arriverà nelle sale nel 2021, e non c'è da stupirsi se nelle precedenti dichiarazioni il regista lo ha definito il primo vero film horror dei Marvel Studios.

Subito dopo il tweet di Derrickson, Cargill ha aggiunto qualche dettaglio in più circa il loro nuovo progetto insieme: "Da quando abbiamo iniziato a parlarne non riusciamo a smettere e ci saranno delle grosse sorprese nei prossimi mesi. Io e Scott siamo stati molto impegnati, ma stiamo forgiando qualcosa".

Successivamente, Cargill ha rivelato quindi che il progetto in questione è un adattamento di un'opera scritta dal leggendario Joe Hill: "Grazie per tutto l'affetto ragazzi, Scott ed io volevamo mantenere il segreto per un po' ma siamo eccitatissimi all'idea. Non vediamo l'ora di realizzarlo. Possiamo dirvi che è un adattamento di un lavoro di Joe Hill. Tutto il resto verrà tenuto nascosto per il momento".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 7 maggio 2021 e pare porterà l'universo Marvel ad affrontare il tema del multiverso, come precisato dallo stesso Kevin Feige: "Il Multiverso è il prossimo passo dell'evoluzione del MCU, e Doctor Strange in the Multiverse of Madness lo esplorerà in modi che avranno ripercussioni per serie Disney+ che non sono WandaVision prima, e per i film che verranno dopo, in un modo molto divertente". Il nuovo Doctor Strange avrà infatti un legame diretto con la serie su Loki.