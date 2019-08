Scott Derrickson rivela le ispirazioni per Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Durante l'annuncio della Fase 4 del MCU è stato ufficializzato, dopo mesi di voci di corridoio, che Scott Derrickson sarebbe tornato alla regia del secondo capitolo della saga di Doctor Strange, intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ora l'autore è comparso online per anticipare una delle sue fonti d'ispirazione per il progetto, che un recente sondaggio ha eletto come il film più atteso della Fase 4.

Come potete vedere nel post pubblicato su Twitter, che come al solito trovate in calce alla notizia, il regista ha pubblicato una tavola di una storia a fumetti dello Stregone Supremo, nella quale non a caso la didascalia - che narra i pensieri del protagonista - menziona proprio il Multiverso, specificando che le sue possibilità sono infinite.

Così come sono infinite le possibilità per il film di Derrickson: ad oggi sappiamo soltanto che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà il primo film horror del MCU, e avrà come protagonista Scarlet Witch: il film sarà strettamente legato alla serie televisiva Disney+ WandaVision, del quale dovrebbe essere tecnicamente un sequel diretto.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Fatecelo sapere nei commenti.

La data di uscita, lo ricordiamo, è fissata per il 7 maggio 2021, a pochi giorni dall'uscita di WandaVision.