Scott Derrickson non è soddisfatto del nuovo accordo proposto dalla DGA

Mentre lo sciopero degli sceneggiatori continua a mettere a rischio i lavori su numerosi prodotti cinematografici e televisivi, l’associazione dei registi, la DGA sembra essere riuscita a trovare un accordo con le major. Non tutti, però, hanno accettato il testo presentato. Scott Derrickson ha spiegato il suo parere negativo in tal senso.

È di pochi giorni fa l’annuncio da parte della DGA di una bozza di accordo con le major per il nuovo contratto collettivo degli appartenenti al sindacato.

Nonostante le manifestazioni di giubilo da parte dell’associazione per un’intesa che scongiurerebbe nuovi terremoti in quel di Hollywood, non tutti i filmmaker chiamati a votare si sono ritenuti soddisfatti da quanto si otterrebbe attraverso il nuovo documento.

Scott Derrickson, regista di Doctor Strange, ha spiegato i motivi per cui ha votato no e i punti che, secondo il suo punto di vista, sarebbero rimasti irrisolti: “Adoro la DGA, mi ha protetto durante molte situazioni difficili della mia carriera, ciononostante voterò no alla ratifica di questo contratto perché il momento di ricercare la trasparenza sui dati dello streaming è adesso. È ridicolo che non si possa sapere quante persone stiano effettivamente guardando il nostro lavoro o quanti introiti questo generi. Queste informazioni sono fondamentali per la nostra vita, eppure la commissione di negoziazione non ha nemmeno tentato di ottenere risposte in questo senso. Una decisione che rende un grave disservizio ai membri del DGA”.

Parole dure, quelle del regista, che dimostrano come le questioni relative alle nuove tecnologie e allo sfruttamento da parte delle grandi case cinematografiche siano oggi più che mai il terreno di battaglie relative al modo di produrre film e agli introiti che se ne generano.

In attesa di capirne come finirà la vicenda, vi lasciamo alla rencesione di Doctor Strange.