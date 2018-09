Scott Derrickson lascia intendere che un Doctor Strange 2 è proprio dietro l'angolo

Mancherebbe soltanto un annuncio ufficiale. Eh sì, perché il filmaker Scott Derrickson continua a stuzzicare i fan su Twitter riguardo un potenziale Doctor Strange 2 che, a questo punto, potrebbe arrivare nei cinema già nel 2020.

Scott Derrickson, già regista del primo film arrivato sul grande schermo a novembre 2016, aveva lasciato intendere che a settembre ci sarebbero stati aggiornamenti ufficiali sullo status del sequel. Per ora tardano ad arrivare ma i continui tweet Strange-centrici fanno presupporre che un annuncio da parte della Marvel sia proprio dietro l'angolo.

Il co-ceneggiatore C. Robert Cargill aveva cosi stuzzicato i fan tempo fa: "Io e Scott Derrickson non abbiamo ancora iniziato a scrivere ma penso che il villain sarà comunque Nightmare e che Barone Mordo sarà coinvolto essendo qualcuno che si considera il difensore della legge naturale. Per chi ha letto i fumetti, sapete che il Barone Mordo ha un arco narrativo molto particolare, ed è qualcosa che abbiamo discusso con Chiwetel già durante la lavorazione del primo. E parte della motivazione per la quale Chiwetel ha voluto interpretare Mordo è perché, come personaggio, ha un finale definitivo ed è uno affascinante. E quel che so è che, sia che saremo coinvolti o meno, la Marvel è intenzionata a non rendere Mordo un villain monodimensionale, ma farne un personaggio straordinario simile a Loki. Questo è l'obiettivo con Mordo".