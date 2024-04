Scott Derrickson furioso per le foto a Gene Hackman: 'Siete degli avvoltoi del ca**o'

L’ultima apparizione di Gene Hackman risale a 2 anni fa, per la precisione con uno scatto rubato e pubblicato sui social. Adesso l’attore è stato nuovamente fotografato e pubblicato dal New York Post, ma le immagini sembrano aver creato una polemica questa volta.

Il quotidiano ha pubblicato delle foto che ritraggono l’attore, ormai lontano dalle scene da quasi 20 anni, intento a guidare e fare benzina a un distributore, la caption che accompagna l’articolo recita: “Gene Hackman, 94 anni, in nuove foto con un abito quasi identico a quello delle settimane precedenti”. La pubblicazione delle foto non è andata giù a molti utenti del web e in particolare a Scott Derrickson, regista del primo Dottor Strange e del più recente Black Phone, che ha commentato con queste parole:

“Vedo una star del cinema, una leggenda vivente, che a 94 anni è in giro a prendere un caffè mentre apparentemente fa benzina. Dubito seriamente che qualcuno degli avvoltoi del ca**o che hanno scattato questa foto, o scritto questa didascalia di me**a, o approvato questa storia al @nypost, arriverà a 90 anni. E se lo faranno, di certo non avranno un aspetto così bello. Continui pure con la sua pensione, signor Hackman. Indossi quello che vuole. Tutti noi amiamo il lavoro che ci ha lasciato.”

