Scott Derrickson toglie a Sam Raimi la regia di Triangolo delle Bermuda con Chris Evans

Dopo aver salutato definitivamente Doctor Strange In The Multiverse of Madness, film che avrebbe dovuto dirigere per i Marvel Studios dopo il successo del primo capitolo del 2016, il regista Scott Derrickson sembra essere pronto per tornare a lavoro.

Come rivelato in queste ore, il suo nuovo film sarà un thriller sul Traingolo delle Bermuda e avrà per protagonista Chris Evans, anche lui recentemente uscito dal Marvel Cinematic Universe dopo gli eroici eventi di Avengers: Endgame.

Il destino però in questo caso è stato doppiamente beffardo: nel caso non lo sapeste, infatti, il regista Sam Raimi, scelto per rimpiazzare Derrickson ai Marvel Studios, anni fa fu scelto dalla Paramount per dirigere proprio questo progetto basato sul leggendario spazio aereo caraibico. La casa di produzione Skydance sta infatti sviluppando questo thriller da diversi anni, con una bozza della sceneggiatura scritte da Doug Miro e Carlo Bernard, co-sceneggiatori di The Great Wall e Prince of Persia, e una revisione scritta da Damian Shannon e Mark Swift, autori di Freddy vs Jason e Baywatch. Derrickson e il suo collega di scrittura C. Robert Cargill, che hanno già collaborato su Doctor Strange e Sinister, riscriveranno una nuova bozza partendo dalle precedenti idee.

Cosa ne pensate di questo film? Siete curiosi di rivedere Derrickson in azione? Come sempre, ditecelo nella sezione dei commenti.