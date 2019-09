Scott Derrickson ha anticipato l'arrivo di Wanda in Doctor Strange 2 già tre anni fa

Tra i tanti progetti sia cinematografici che televisivi della ricchissima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, posto rilevante nel cuore dei fan lo ha sicuramente l'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo capitolo del franchise con Benedict Cumberbatch e nuovamente diretto da Scott Derrickson.

Come sappiamo, il sequel vedrà come principale villain il Signore della Dimensione dei Sogni, Nightmare (forse interpretato da David Tennant), nemico contro cui lo Stregone Supremo dovrà combattere anche grazie all'aiuto di Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), che dopo il suo ritorno in WandaVisione di Disney+, a pochi mesi di distanza unirà le forze con Strange in questa nuova e intrigante avventura.



L'annuncio di questo crossover tra personaggi è stato annunciato lo scorso luglio, al San Diego Comic-Con 2019, ma a quanto pare i progetti di Scott Derrickson per avere Scarlett Witch in un film con Doctor Strange risalgono a molto prima, addirittura tre anni fa, anno d'uscita del primo capitolo della saga. In risposta a un fan che chiedeva infatti l'eventuale presenza di Wanda Maximoff in un film con Strange, il regista rispondeva sereno: "Non in questo film". Era già nell'aria l'idea.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale americane il 7 maggio 2021.