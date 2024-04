Scorsese vuole Leonardo DiCaprio come Frank Sinatra! Nel film anche Jennifer Lawrence

Del progetto si parla ormai da circa un decennio, ma stavolta la cosa sembra finalmente destinata ad andare in porto: Martin Scorsese è pronto a posizionarsi dietro la macchina da presa per il suo biopic su Frank Sinatra, e per l'occasione ha già chiamato a raccolta il suo fedelissimo Leonardo DiCaprio.

Dopo il successo del recente Killers of the Flower Moon (qui trovate la recensione dell'ultimo lavoro di Scorsese), la coppia d'oro composta da regista e attore è dunque pronta a riformarsi ancora una volta dopo film come Shutter Island, Gangs of New York e The Wolf of Wall Street: all'attore-feticcio di Martin Scorsese andrà, naturalmente, il ruolo di Frank Sinatra stesso.

A proposito di coppie già collaudate, nel biopic dovrebbe tornare a formarsi anche quella composta da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence: la star di Hunger Games, che già ha recentemente lavorato con il suo collega in occasione di Don't Look Up, dovrebbe infatti vestire i panni di Ava Gardner, la seconda moglie di Frank Sinatra.

Secondo quanto riportato da Variety, Apple sarebbe interessata a proseguire la collaborazione con Scorsese lanciandosi in questa nuova avventura: anche Sony, però, sarebbe seriamente interessata al progetto. Sarà la volta buona per il Sinatra di Martin Scorsese? Staremo a vedere!

Su SHARK 2 - L'ABISSO (BS) è uno dei più venduti di oggi.