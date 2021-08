Scorsese vs. Marvel: la figlia del regista, Francesca, ci scherza su in un Tik Tok

Ricorderete tutti la polemica aperta contro la Marvel da Scorsese nel 2019. Il celebre regista in quell'occasione aveva affermato che i film del MCU non sono da considerarsi cinema. Questo ha chiaramente fatto infuriare i fan, ma anche scatenato il web, che ha creato una serie di meme esilaranti. Oggi a scherzarci su è la figlia, Francesca.

Si tratta dell'unica persona al mondo, forse che ha il potere di "prendere in giro" il grandissimo regista. Francesca Scorsese, recentemente apparsa nella serie We are Who We Are, ha ripreso la questione scherzandoci su. L'attrice ha infatti realizzato un video su Tik Tok in cui cita la questione e canta sulle note della demo di Rihanna di una canzone di Selena Gomez. Il testo recita "Take away your things and go. You can’t take back what you said, I know. I’ve heard it all before, at least a million times."

Il regista, in seguito alle polemiche del 2019, è tornato a parlare più volte dei cinecomics, continuando a definirli ben lontani dal "vero cinema". Secondo lui, infatti, il MCU non porterebbe sullo schermo persone reali che vivono vere esperienze di vita umana. In un'altra intervista, Martin, ha definito i film della Marvel tutti uguali. Si tratta chiaramente di una polemica destinata a non chiudersi mai.

Lo scherzo della figlia, dunque, vuole stemperare le tensioni createsi, soprattutto su Tik Tok, dove il discorso si è inasprito più volte. Tuttavia, la stessa, ha poi aggiunto di essere d'accordo con suo padre. Infatti, in risposta ad un commento in cui le veniva chiesto cosa ne pensasse lei dei film della Marvel, Francesca Scorsese ha semplicemente risposto "lol sono d'accordo con lui [Martin] onestamente".