Scorsese di nuovo sui cinecomic: 'Seppur ben fatti, forma d'arte completamente nuova'

Il regista di The Irishman, Martin Scorsese, negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé non solo per il suo nuovo attesissimo film, ma anche per i suoi duri commenti sui cinecomic e il Marvel Cinematic Universe. Adesso Scorsese elabora ulteriormente le sue dichiarazioni.

Ormai non si parla (quasi) d'altro: la polemica sui cinecomic nata dopo le prime dichiarazioni di Martin Scorsese al riguardo, che riferendosi principalmente ai film Marvel, li aveva definiti "parchi a tema" e "non cinema", sta continuando a espandersi, trovando nuovi sostenitori e argomentatori da "entrambi i lati" del dibattito.

Se infatti personalità come Francis Ford Coppola e Ken Loach si sono detti d'accordo con il regista di Quei Bravi Ragazzi, altri come Mike Flanagan, Damon Lindelof e il CEO di Disney in persona, Bob Iger, hanno invece espresso un'opinione contraria a quella di Scorsese, che nel frattempo ha rilasciato altre dichiarazioni.

"I tentpole film (blockbuster in serie, parte di un grande franchise o universo cinematografico, che può dar vita a una serie di prodotti ausiliari), i grandi cinecomic, sono film parchi a tema - per quanto possano essere ben fatti, su tutti i livelli -. È una forma di cinema differente, o addirittura una forma d'arte completamente differente. La nostra speranza è che ci siano sale cinematografiche che mostrino pellicole diverse. E che se non le mostreranno, ci saranno comunque opportunità per quei filmmaker di distribuirle grazie allo streaming - non è la stessa cosa, cambia l'esperienza, ma altrimenti, nel giro di due o tre anni, non verrà fatto -. Un bravo regista che viene dall'Italia o dalla Francia, se il film non è parte di un franchise, non potrà più farlo" avrebbe affermato il cineasta durante un'intervista con Entertainment Weekly!.

Intanto, sul web è tornata virale una vecchia intervista di Steven Spielberg in cui lodava proprio i cinecomic.