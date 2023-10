Scorsese non si aspettava l'Oscar per The Departed: 'Una vera sorpresa'

Nel 2006, Scorsese ci regalava The Departed, film poliziesco che vanta di un cast fenomenale (Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Jack Nickolson, Alec Baldwin, Vera Farmiga...). Il regista, diversi anni fa, rivela di essere stato davvero sorpreso dal premio Oscar per 'miglior regista'.

In una recente intervista per The New Yorker, Scorsese ha rivelato la sua sorpresa per il premio ricevuto: "Avevo girato 'The Departed' come segno di riconoscimento. Stavo per andarmene e fare solo qualche piccolo film, non lo so. Ed è successo che 'The Departed' ha funzionato".

"Non voglio dire che non pensassi che fosse buono o cattivo. Sentivo solo che avevamo realizzato qualcosa. Non sapevo che sarebbe stato così. Non ne avevo idea", ha aggiunto il regista.

Scorsese ha poi rivelato che girare The Departed non è stata esattamente una passeggiata, ma il gioco è valso la candela: "È stato un film molto difficile da realizzare, per molte ragioni diverse. Questa è un'altra storia. Ma abbiamo lottato per uscirne - dovrei dire per superarlo. Attraverso di esso, fuori di esso. E quando finalmente l'ho proiettato sullo schermo, alla gente è piaciuto".

Sul fronte attoriale, Di Caprio non se le è passata bene come Scorsese. L'attore infatti non ha ricevuto nemmeno una nomination per The Departed. L'attore, quell'anno, arrivava agli Oscars con ben due film, The Departed e Blood Diamond. LaN.

