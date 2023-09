Scorsese stava per lasciare Hollywood a causa di Weinstein: 'Non potevo lavorare così'

Se Martin Scorsese ha più volte elogiato la libertà creativa concessagli dalle piattaforme streaming un motivo ci sarà, e va ricercato probabilmente nel periodo in cui il regista di Killers of the Flower Moon era al lavoro su uno dei suoi film più discussi, quel Gangs of New York che lo mandò letteralmente in crisi.

Il regista prossimo a recitare nel suo nuovo film su Gesù ha infatti ricordato quel periodo come uno dei più infernali della sua carriera, soprattutto a causa delle molte e forti pressioni subite dalla produzione e dalla persona di Harvey Weinstein, all'epoca ancora uno dei più potenti produttori di Hollywood.

"Realizzai che non avrei più potuto lavorare se avessi dovuto fare film sempre in quel modo. Se quello era l'unico modo in cui mi sarebbe stato ancora concesso di fare film, allora avrei dovuto smettere, perché i risultati non sarebbero stati soddisfacenti. All'epoca era davvero tutto molto difficile, non sarei sopravvissuto, sarei morto. Decisi che era finita, davvero" sono state le parole del regista, che di lì a qualche anno avrebbe comunque collaborato di nuovo con Weinstein in occasione di The Aviator e The Departed, sebbene decisamente controvoglia.

Il fatto che le cose siano andate diversamente, dunque, non può che renderci felici: la speranza, ovviamente, è che il nostro Martin possa lavorare oggi nelle condizioni più adatte al suo modo di fare. A proposito del suo ultimo lavoro, intanto, ecco quali numeri sono attesi per Killers of the Flower Moon.