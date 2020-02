Scorsese e Jonah Hill: dopo The Wolf Of Wall Street eccoli in uno spot per Coca-Cola

I due avevano collaborato per il film The Wolf Of Wall Street. Ora si ritrovano in un contesto decisamente diverso, anche se l'atmosfera festosa del film non è stata abbandonata. Niente sostanze stupefacenti, però: si tratta di una particolare versione della Coca-Cola.

Il regista è più in forma che mai. Scorsese non ha paura neanche della morte, figuriamoci se si fa problemi a lanciarsi in un progetto del genere. Nel video, però, appare piuttosto a disagio quando scopre che il suo amico Jonah Hill non si presenta alla festa alla quale avrebbero dovuto incontrarsi.

È abbastanza sorprendente vedere il buon Martin, che ha ormai raggiunto la veneranda età di 77 anni, al centro di un party in maschera. Jonah, tuttavia, si è completamente dimenticato dell'appuntamento ed è allora, dopo una miriade di messaggi, che trova la giusta motivazione per alzarsi e raggiungere l'amico. Ma solo dopo aver bevuto Coca-Cola Energy. I due finalmente si ricongiungono abbracciandosi mentre il resto dei partecipanti continua a ballare.

Siamo sicuri che molti cinefili accaniti non avrebbero assolutamente bisogno di un energy drink per precipitarsi ad una festa con il sommo Martin Scorsese, ma tutto sommato la pubblicità fa il suo dovere.

Sembra essere un periodo particolarmente felice per promuovere il proprio brand sfruttando attori famosi: Bill Murray è tornato in Ricomincio da capo nello spot della Jeep.