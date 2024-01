Scorsese incorona Leonardo DiCaprio: 'Tra i più grandi della storia del cinema'

Che Martin Scorsese apprezzi (per usare un eufemismo) Leonardo DiCaprio lo si è capito da tempo: da Gangs of New York al recente Killers of the Flower Moon, passando per The Departed, The Aviator e The Wolf of Wall Street, il buon Martin ha sempre saputo tirare fuori il meglio da quel Leo che il regista considera un gigante del cinema.

Dopo le recenti parole di stima rivolte proprio da DiCaprio al regista di Taxi Driver, infatti, stavolta è toccato a Scorsese dire la sua sul suo pupillo, e come potrete immaginare a venirne fuori è stata una vera e propria pioggia di complimenti e attestati di stima incondizionata.

"Fu Bob De Niro all'inizio a parlarmi di Leo DiCaprio quando lavorò con lui in Voglia di Ricominciare. Mi disse: 'Qualche volta devi lavorare con questo ragazzo'. E all'epoca De Niro non mi aveva mai raccomandato nessuno. In 23 anni, ora, abbiamo fatto 6 film insieme... Io ho fiducia in lui. So che posso contare su di lui. Il suo immergersi nel personaggio che deve cercare di interpretare in quella storia è totale" sono state le sue parole.

Scorsese ha proseguito: "È un genio cinematograficamente parlando, glielo puoi leggere in faccia. Glielo si legge non soltanto negli occhi, ha davvero la faccia del cinema. Non ha bisogno di dire una parola, è tutto lì. [...] Io credo davvero che lui sia ormai uno dei più grandi attori della storia del cinema. Lo ringrazio di tutto". Cosa dire: noi non abbiamo nient'altro da aggiungere.