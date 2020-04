Scorpacciata di Tom Hanks: stasera in TV Inferno e Aspettando il Re

Ci vorrebbero più Tom Hanks nel mondo: l'attore di Forrest Gump è uno di quelli per cui è praticamente impossibile provare antipatia, come dimostra l'enorme affetto riservatogli dai fan ormai da parecchi anni. Stasera, dunque, Hanks si fa in due e arriva in TV contemporaneamente con Inferno e Aspettando il Re.

Il primo vede il ritorno per la terza e ultima volta di Hanks nei panni di Robert Langdon, il detective creato dalla penna di Dan Brown e divenuto celebre grazie al successo planetario de Il Codice Da Vinci, la cui trasposizione cinematografica vide appunto l'esordio dell'attore nel ruolo del professore/detective: stavolta c'è da dare la caccia ad un folle scienziato che vuole provocare un'epidemia di peste per bloccare la crescita demografica.

In Aspettando il Re vediamo invece un inedito Tom Hanks in crisi, divorziato e in bancarotta: inviato in Arabia Saudita dalla compagnia per la quale lavora allo scopo di ottenere un appalto per un'importante fornitura di servizi informatici, Alan Clay (questo il nome del protagonista) si ritrova bloccato lì in attesa di un re che non sembra intenzionato a presentarsi e ne approfitta per fare il punto della sua esistenza.

Non c'è che l'imbarazzo della scelta, dunque: i due film andranno in onda rispettivamente su TV8 alle 21:30 e su Rai Movie alle 21:10. I fan dell'attore, inoltre, saranno contenti di sapere che Tom Hanks è finalmente rientrato negli USA dopo la guarigione dal coronavirus.