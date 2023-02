Scordato: trama e data d'uscita per il nuovo film di Rocco Papaleo, nel cast anche Giorgia

Scordato, il nuovo film scritto e diretto da Rocco Papaleo e da lui interpretato insieme alla cantautrice Giorgia e a Simone Corbisiero, inaugurerà la sezione competitiva "ItaliaFilmFest" della quattordicesima edizione del Bif&st, sabato 25 marzo al Teatro Piccinni di Bari.

Dopo il passaggio al festival, durante il quale sarà presentato anche Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, Scordato uscirà nei cinema italiani dal 13 aprile prossimo, prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, e distribuito da Vision Distribution.

Il film segue la vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, che cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L'insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e "contratto" che è oggi.

“Non spetta a me dirlo ma credo che ‘Scordato’ sia il mio miglior film ed una nuova occasione di riconnettermi con la mia terra - commenta Rocco Papaleo - ed è per questo che sono felice di confrontarmi con il pubblico del Bif&st con la speranza che venga apprezzata questa storia meridionale e poetica. Quindi sono veramente grato a Felice Laudadio e alla commissione che lo ha selezionato dandomi questa opportunità”.

