Scoprite Star Wars: Galaxy's Edge nelle nuove immagini del parco a tema

Il Disneyland di Anaheim, California, ha finalmente aperto per il parco a tema Star Wars: Galaxy's Edge, l'attrazione turistica per la quale recentemente il regista Rian Johnson è letteralmente impazzito.

Johnson aveva potuto visitarla in anteprima, come avevano fatto anche Spielberg e Abrams, ma nelle scorse ore si è tenuta la cerimonia inaugurale del parco, presieduta dalle star della saga Harrison Ford, Mark Hamill e George Lucas.

Pochi minuti dopo, The Guardian ha pubblicato in esclusiva tantissime foto inedite del parco tematico, adesso aperto solo al pubblico che ha già prenotato i biglietti (le visite pubbliche partiranno definitivamente dal 24 giugno prossimo). Potete ammirarne alcune nella galleria in calce all'articolo, mentre per vederle tutte vi basterà cliccare sul link della fonte, che trovate sempre in basso.

Vi ricordiamo che l'attrazione, dopo il debutto al Disneyland Resort di Anaheim, il 29 agosto prossimo arriverà anche al Disneyland di Orlando, Florida.

La saga cinematografica terminerà invece il prossimo dicembre con Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, scritto e diretto da J.J. Abrams, che torna alla regia dopo il successo di Episodio VII: Il Risveglio della Forza. La Lucasfilm è comunque già a lavoro su tantissimi altri progetti legati al mondo di George Lucas, con tre serie televisive in sviluppo per Disney+ e nuovi film che arriveranno a partire dal 2022.