Scopriamo le principali differenze tra Sonic - Il Film e lo storico videogioco

Ha tutte le carte in regola per essere una piacevole sorpresa, questo Sonic - Il Film. Dopo aver ritrovato la retta via in seguito alle aspre critiche ricevute all'uscita del primo trailer, infatti, al debutto in sala il giudizio di fan e stampa sembra essere tutto sommato più che soddisfacente.

Al di là di ciò, comunque, come ogni film tratto da opere di altro genere (videogiochi, libri o altro ancora) è lecito aspettarsi alcune differenze rispetto all'originale: in cosa si distingue, dunque, il film di Sonic dai capitoli del celebre videogioco SEGA?

Partiamo dal principio, ovvero dalle origini del nostro eroe: nel film, infatti, Sonic viene descritto come un essere alieno proveniente da un pianeta parecchio simile alla Green Hill Zone ben nota agli amanti del videogioco. Cambia, contestualmente, anche il ruolo degli iconici anelli d'oro: se nei videogiochi questi venivano utilizzati per aumentare le proprie vite ed evitare il game-over, infatti, qui hanno invece il compito di aprire e chiudere portali per viaggiare attraverso vari mondi.

Cambiano inoltre anche le origini e le motivazioni del villain del film, Dr. Robotnik (nel videogioco conosciuto anche come Eggman): qui, infatti, il personaggio interpretato da Jim Carrey viene reclutato dall'esercito degli Stati Uniti per catturare Sonic dopo un black-out causato dalla super-velocità del nostro riccio blu.

Il fisico di Jim Carrey, inoltre, non ricalca esattamente quello con il quale Robotnik ci viene presentato nei videogiochi. Queste, dunque, insieme ovviamente all'apparizione di protagonisti umani, sono le principali differenze riscontrate tra il film diretto da Jeff Fowler e la saga videoludica targata SEGA.

Sonic - Il Film segna un debutto record per un film tratto da un videogioco, facendo anche meglio di Detective Pikachu. Al box office globale Sonic - Il Film ha già superato i 100 milioni di incasso.