Scopriamo chi è l'altro Wookie di Solo: A Star Wars Story!

Solo: A Star Wars Story è il film spinoff della saga di Star Wars che sta per arrivare in sala. Da noi lo vedremo il 23 di questo mese, due giorni prima rispetto agli USA.

Il trailer finale del film ha mostrato un altro Wookie oltre a Chewbacca, e adesso gli autori della sceneggiatura ci spiegano di chi si tratta. Ci sono state moltissime speculazioni al riguardo, ma la più importante è quella che si tratti di Mallatobuck (AKA Malla) - una wookiee femmina, moglie di Chewbacca nei romanzi Star Wars Extended Universe (ora conosciuti come Star Wars Legends).

Durante il corso di un'intervista rilasciata in esclusiva a Screenrant, Ron Howard ha spiegato che:

"No, cercherò di non spoilerare nulla, ma posso dire che no, non si tratta di Malla."

La cosa, in un'intervista separata, sempre rilasciata a Screenrant dagli autori, Lawrence e Jon Kasdan, è stata anche confermata:

"Non è Malla, in realtà è un personaggio diverso, il suo nome è Sagwa. Ed è sempre stato nella sceneggiatura."

Non si tratta, nonostante la delusione dei fan, di una stretta di mano romantica, quindi.

Solo: A Star Wars Story, arriva al cinema il 23 maggio.

"Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."