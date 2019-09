Alla scoperta dei segreti di Arendelle nel nuovo, entusiasmante trailer di Frozen 2

Come promesso pochi giorni fa dalla Walt Disney Animations, ecco che i canali ufficiali della compagnia si sono aggiornati in queste ultime ore con il nuovo ed entusiasmante trailer italiano di Frozen II: Il segreto di Arendelle, sequel del Frozen del 2013 nuovamente diretto da Jennifer Lee e Chris Buck.

Nel nuovo filmato è possibile dare un'occhiata a tante sequenze inedite e mettere insieme i primi tasselli di un viaggio che condurrà Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf ai confini degli Regno di Arendelle, nei meandri di una foresta incantata alla scoperta della verità sulla scomparsa dei loro genitori. Qui incontreranno nuovi personaggi e affronteranno minacce più grandi del passato, mentre Elsa dovrà fare i conti con la magia che alberga dentro di lei e incanalare una volta per tutte i poteri di ghiaccio per salvare Arendelle.



Frozen II: Il segreto di Arendelle vede nel cast di doppiatori originali l'ingresso di due new entry molto importanti, che sono Evan Rachel Wood (Regina Iduna) e Sterling K. Brown (Tenente Destin Matthias). L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 12 dicembre e il trailer che trovata in alto non fa altro che aumentare l'hype e presentarci un film decisamente promettente e tecnicamente curato sin nei minimi particolari.



Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.