Scoperta a Rimini la vera casa natale di Federico Fellini

A Rimini, in queste ore, è stata scoperta la vera casa natale di Federico Fellini, leggendario regista nostrano candidato a dodici premi Oscar e vincitore di tre Academy Awards per il miglior film straniero.

Curiosamente, la casa si trova sempre in viale Dardanelli, a Marina Centro, la stessa via dove sorge lo stabile considerato finora sua dimora natale. E' al numero civico 60, e non al 10.

La corretta identificazione è stata confermata da documenti d'annata, ricerche negli archivi parrocchiali e confronti con catasto storico. A riportare la notizia è il settimanale riminese Il Ponte che riporta lo studio condotto da Davide Bagnaresi, docente in Storia dei consumi e delle imprese turistiche all'Università di Bologna.

Da tempo il quarantaduenne si occupa dei primi anni di vita del regista, e nel suo studio riporta con dovizia di particolari, corredati da fotografie e documenti, la curiosa vicenda dello scambio di case, insieme ad altre storie inedite sempre relativi all'infanzia di Fellini. Nel centenario della data di nascita dell'autore de La Dolce Vita si terrà anche il convegno Ho bisogno di credere. Federico Fellini e il sacro, in programma a marzo 2020 tra Rimini e Roma.

