Scoot McNairy nel cast di The Parts You Lose con Aaron Paul

torna a collaborare con lo showrunner di, per il film, diretto dallo stesso Cantwell. Le riprese sono in corso in questo periodo in Canada. Scritta da Darren Lemke, la pellicola vede nel cast anche

The Parts You Lose è un thriller drammatico incentrato sull'improbabile amicizia che si sviluppa tra un giovane ragazzo sordo, Wesley, e un fuggiasco criminale che si rifugia in un fienile abbandonato nel North Dakota.

Dopo aver fatto amicizia con l'uomo, Wesley dovrà decidere da che parte stare quando le autorità iniziano a mettere alle strette il fuggiasco. Scoot McNairy sarà Ronnie, il padre di Wesley.

The H Collective sta supervisionando e finanziando il film, come da accordi stipulati con il creatore di Breaking Bad, Mark Johnson.

Scoot McNairy è impegnato nella serie Godless, insieme a Jack O'Connell, Michelle Dockery, Merritt Weaver, Thomas Brodie-Sangster, Tantoo Cardinal, Kim Coates, Sam Waterston e Jeff Daniels. Per il cinema ha lavorato recentemente in The Legacy Of A Whitehall Deer Hunter, con Josh Brolin e Danny McBride.