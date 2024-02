Scoop, il trailer Netflix anticipa la famigerata intervista al principe Andrea

La scandalosa intervista al principe Andrea è diventata un film Netflix: Gillian Anderson sarà Emily Maitlis come vediamo nel primo teaser trailer di Scoop!

Le clip in anteprima mostrano il dietro le quinte della famosa intervista della BBC in cui il terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo parlò per la prima volta del suo legame con Jeffrey Epstein e delle accuse di violenza su minori. Un'intervista che stravolse, come anni prima fece Lady Diana con Martin Bashir nel 1995, la Corona Inglese: le lunghe trattative con Buckingham Palace e la tenacia del giornalismo, il livello di rischio per ottenere lo scoop sono stati tradotti in Scoop, film Netflix diretto da Philip Martin, regista che vanta parecchia familiarità con la famiglia reale avendo già diretto alcuni episodi della celebre The Crown. A interpretare il principe Andrea è Rufus Sewell, Billie Piper è la produttrice della BBC Sam McAlister mentre Keeley Hawes interpreta la segretaria del principe Amanda Thirsk.

Dopo che lo show di Peter Morgan ha chiuso i battenti (e gli oggetti di scena di The Crown messi all'asta), Netflix riaccende i rifletti sui reali britannici raccontando la storia di giornalismo dietro la disastrosa intervista del principe Andrea: Scoop debutterà su Netflix il prossimo 5 aprile!