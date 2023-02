Scoop: Gillian Anderson nel cast del film Netflix sull'intervista BBC per il caso Epstein

È iniziata la produzione di Scoop, film sull'intervista BBC Newsnight del 2019 in cui il principe Andrew ha parlato della sua amicizia con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Nuove indiscrezioni rivelano come molti attori si siano uniti allo show che verrà pubblicato su Netflix.

In particolare, Gillian Anderson interpreterà Emily Maitlis (la presentatrice di Newsnight), mentre Rufus Sewell sarà il reale caduto in disgrazia. Figurano inoltre Keeley Hawes (Amanda Thirsk, l'ex segretaria privata del principe Andrew) e Billie Piper (Sam McAlister, produttore di Newsnight il cui libro di memorie – Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews – è il materiale alla base del film). A quanto pare, l'attrice di Swindon sta avendo ruoli sempre più importanti; eppure non mancano i vecchi ritorni, perché Billie Piper ha dichiarato l'unica condizione per la quale tornerebbe in Doctor Who.

Così ha commentato McAlister – quella vera: "Va oltre le mie aspettative più rosee, soprattutto come scrittrice esordiente, lavorare con questo cast stellare, Netflix e i team favolosi di The Lighthouse e Voltage. Guardare Billie Piper, una delle mie attrici preferite, interpretare 'me' sarà un momento in cui crederò davvero di sognare. Sono proprio entusiasta di partecipare a questo film".

A dirigere il film sarà Philip Martin, con la produzione di Hilary Salmon, Radford Neville e Sanjay Singhal. Così aggiunge il regista di The Crown: "Sono entusiasta di lavorare a questo film per Netflix e – insieme a un cast straordinario – di portare sullo schermo il resoconto di un insider di Sam McAlister". Si tratterà perciò di un'opera "sul potere, sul privilegio, sulle prospettive differenti e su come – tanto nei palazzi scintillanti quanto nelle redazioni hi-tech – si distingua il vero dal falso". Se volete rimanere aggiornati sui suoi ultimi lavori, ecco la recensione sulla quinta stagione di The Crown.