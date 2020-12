Scoop e quell'elemento in comune con altri due film: è Woody Allen Cinematic Universe?

È da anni, ormai, che al cinema impazzano gli universi condivisi: tra Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, Wizarding World e quant'altro il filone dura ormai da un bel po' di tempo, coinvolgendo anche nomi che nulla hanno a che fare con il mondo dei cinecomic o del fantasy, come Quentin Tarantino e... Woody Allen!

Se il regista di Pulp Fiction ha più volte confermato la presenza di alcune connessioni tra le sue opere, lo stesso non può dirsi del cineasta newyorkese: il nostro Woody, però, si è comunque divertito negli anni a piazzare nei suoi film degli elementi che lasciassero pensare all'effettiva esistenza di un piccolo universo in comune.

Uno degli esempi più eclatanti è presente in Scoop: nel film con Scarlett Johansson sentiamo infatti nominare l'Adair University, università fittizia a cui Allen sembra essere parecchio affezionato! Oltre ad essere frequentata da Sondra Pransky, infatti, l'Aldair è la stessa università da cui Harry Block viene prima espulso e poi onorato in Harry a Pezzi e in cui insegnava l'Abe Lucas di Irrational Man prima di entrare a far parte del prestigioso istitituto in cui si svolgono le vicende del film.

Un po' poco per parlare di Woody Allen Cinematic Universe? Probabile! Sognare un mondo in cui Annie Hall possa interagire con Gil Pender, però, non ci sembra un'idea così malvagia. Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Scoop.