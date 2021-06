Scooby!, il sequel è ufficiale: arriva l'Hanna-Barbera Cinematic Universe

Il regista Tony Cervone ha confermato che la Scooby!, il film animato di Scooby-Doo uscito nel 2020, ha affermato che un sequel ufficiale del film è attualmente in fase di sviluppo.

"Stiamo lavorando ad un followe-up di Scooby!" ha dichiarato Cervone in una recente intervista rilasciata a ComicBookMovie. "Non è stato ancora annunciato, ma è qualcosa di cui siamo tutti entusiasti, l'intero team creativo che ha realizzato il primo film è tornato per questo secondo episodio. È stato bello creare questo Hanna-Barbera Cinematic Universe, e adesso è emozionante poterci tornarci".

Originariamente pensato per un'ampia uscita nelle sale a partire da maggio 2020, Scooby! è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus e alla fine è uscito direttamente on demand come diversi film della stessa stagione, come Artemis Fowl, The Lovebirds, Greyhound e The One and Only Ivan. Anche in Italia Scooby! è uscito on demand, e nonostante non abbia ottenuto grandi punteggi in fatto di critica, si è dimostrato un successo di pubblico scalando le classifiche del noleggio e dell'acquisto digitale. Tra l'altro non è la prima volta che Cervone parla di Scooby! come parte di un Hanna-Barbera Cinematic Universe, e chissà quali piani saranno portati avanti con questo sequel, mentre

Ricordiamo che il cast all-star includeva nella versione originale le voci di Frank Welker, Zac Efron, Gina Rodriguez, Will Forte, Amanda Seyfried, Tracy Morgan, Ken Jeong, Kiersey Clemons, Mark Wahlberg e Jason Isaacs.