Scooby-Doo, Velma sarà lesbica nel nuovo film! La conferma in una clip

Sono anni che i fan di Scooby-Doo chiedono alla produzione una chiara presa di posizione sull'orientamento sessuale di Velma, spesso indicata come lesbica ma mai effettivamente qualificata come tale durante film e serie TV sulla Mystery Inc: il prossimo film animato del franchise, però, sembra destinato a fare finalmente chiarezza sulla cosa.

Già negli anni scorsi James Gunn aveva parlato di una Velma lesbica nella prima versione del suo Scooby-Doo del 2002: se allora la cosa non andò in porto, però, i tempi sono finalmente maturi per questo tanto atteso coming out in Trick or Treat Scooby-Doo, film animato in uscita in digitale proprio questo 4 ottobre.

In una scena postata sui social, infatti, vediamo Velma fare la conoscenza di Coco Diablo, un'avvenente costume designer che sembra letteralmente far perdere la testa alla nostra eroina, che non tenta assolutamente di nascondere il suo apprezzamento: immediata la reazione dei fan, che su Twitter hanno subito condiviso in massa la breve clip di cui sopra esultando per la decisione della produzione di fare finalmente un passo avanti in tal senso.

Trick or Treat Scooby-Doo sarà dunque il coronamento di un percorso troppe volte ostacolato a causa dei tempi ritenuti non ancora maturi, e i fan sembrano decisamente contenti della cosa! James Gunn, intanto, ha aperto a uno Scooby-Doo rated r per il futuro.